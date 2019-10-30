خضوع 142 موظف وعامل بشبين القناطر لفحص المخدرات

أعلن المهندس غريب أحمد، رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، خضوع 142 موظف وعامل بمجلس المدينة لفحص تعاطي المخدرات، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشار غريب، في تصريح له، إلى أنه جرى عمل التحاليل اللازمة لجميع العاملين وسائقي مجلس مدينة شبين القناطر، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، وتحت رعاية الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، بشأن الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.