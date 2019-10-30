ناشد الدكتور أرمن مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية الأرمنية، الدول العربية وعلى رأسها مصر بحذو الكونجرس الأمريكي، باعتبار أن ما حدث ضد الأرمن جريمة إبادة جماعية، لأنها جريمة ضد الإنسانية والبشرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأوضح "مظلوميان"، أن مصر من أوائل الدول التي استقبلت المهجرين الأرمن القادمين من تركيا ونزلوا في مخيم في بورسعيد منذ عام 1915 حتى 1919، وهناك وثيقة تثبت تبرع المصريين للمهجرين الأرمن الموجودين بمخيم بورسعيد، مشددًا على أن مصر تقف بجانب الأرمن منذ الإبادة الجماعية ضدهم، وتعتبرهم جزء من نسيجها الوطني.

من ناحية أخرى، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما جرى من الدولة العثمانية بحق الأرمن تمثل جرائم حرب وإبادة جماعية، كما أنها تُعد كارثة حقيقية وسُبة في جبين العالم وليس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقط، حيث أن أردوغان لم يعترف بما فعله أجداده تجاه الأرمن، ولم يعتذر عنه، وعلى تركيا أن تعتذر عن هذه الجريمة وتحاول أن تغسل يديها منها، وتحاول أن تعوض الأرمن هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم وبيوتهم وأموالهم.

وأوضح أن التاريخ لن يرحم أحد ولا بد من إعادة الحق لأصحابه، داعيًا الخارجية المصرية للتأكيد أن ما حدث بحق الأرمن عام 1915 إبادة جماعية تستلزم تفعيل القانون الدولية، مناشدًا في الوقت ذاته مجلس النواب المصري بعقد جلسة استثنائية للتأكيد أن ما حدث ضد الأرمن إبادة جماعية، وكذلك على الأزهر الشريف بإخراج فتوي بأن ما حدث ضد الأرمن عام 1915 إبادة جماعية.