كشفت سجلات لتنظيم "داعش" الإرهابي ضبطها جنود أمريكيون ميدانيا، أن أكثر من 100 ألف قاصر مسجلون على أنهم تابعون لعناصر في التنظيم، وفق ما كشف تقرير صدر اليوم الأربعاء.

التقرير الصادر بعنوان "بؤس القاصرين" يحمل توقيع باحثين من مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأمريكية، الجهة الوحيدة المخولة نشر بيانات أزيلت عنها السرية بعد مراجعتها من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

تتناول الوثائق المعنية بالدراسة "101850 قاصرا مرتبطين ببالغ واحد على الأقل يتلقى أموالا من تنظيم (داعش)"، وهم يتوزعون بشكل شبه متساو بين الفتيات (50,2%) والصبيان (49,78%)، ومن أصل هذه القائمة الإجمالية، ولد 16121 قاصرا (أي 16% من العدد الإجمالي) بعد يونيو 2014، تاريخ إعلان إقامة دولة "الخلافة"، وهم بالتالي يطرحون مشكلة جنسية، إذ لا يعترف أي كان بوثائق ولادتهم.

وتوصل باحثو مركز مكافحة الإرهاب إلى تحديد الجنسية الأصل لـ76273 قاصرا فتبين أن غالبيتهم الكبرى (70273) عراقيون، وهناك حضور لـ57 دولة بشكل إجمالي، ويتحدر أكثر من 1200 قاصر من الأردن، و654 من سوريا، و380 من تركيا، 375 من السعودية، وبين الدول الأوروبية، فإن الأكثر عددا هم الفرنسيون (52) يليهم الألمان (17)، وفقا للتقرير.

وذكر الباحثون أن هذه الأرقام تبقى جزئية، وأن عدد أطفال الإرهابيين الذين ولدوا أو عاشوا في ظل حكم تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا هو حكما أكبر من الأعداد التي تم إحصاؤها، ورأى الباحثون أنه "من غير البناء اعتبار جميع القاصرين الذين عاشوا في قبصة تنظيم "داعش" بمثابة قنابل موقوتة أو عناصر نائمين".

وأوضح الباحثون أنه "بالرغم أن بعضهم قد يرتكبون أعمالا إرهابية أو يشاركون في النزاع، فإن التحديات التي يرجّح أن يواجهونها ستتركز على المدى القريب والمتوسط والبعيد حول القلق من عدم إيجاد ملجأ ومعالجة الصدمات والقلق والاكتئاب والبطالة والعنف المنزلي والإجرام".