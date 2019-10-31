قال اللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، إن مصنع الغازات الطبية هو ثالث مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، في مجال إنتاج الغازات الطبية والطبيعية، ويعمل على تغطية احتياجات السوق المحلية وأهمها الأكسجين الطبيعي الذي يحتاجه المستشفيات.

وأضاف أمين، موجها حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بـ2000 متر مكعب في الساعة من الأكسجين، و19 متر مكعب في الساعة من النيتروجين، مؤكدا أن مصنع فوق أكسيد الهيدروجين والذي يعد الأول من نوعه في مصر، يستخدم في صناعات الورق والأدوية والمواد البترولية والعديد من الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن المصنع سيحقق الاكتفاء الذاتي وسيتم تصدير الباقي للخارج.

وتابع، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 23 ألف طن سنويا، مشددا على أن جهاز الخدمة الوطنية يحرص على جميع عوامل و معايير الجودة ونظم الإدارة في العمل.

وأنشئت شركة النصر للكيماويات الوسيطة عام 1972، وتعد شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، وشهدت تطورا غير مسبوقا خلال السنوات الماضية،

ويعد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين، الأول من نوعه في مصر، وينتج المصنع 23 ألف طن سنويا، وسيتم تصدير فائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة بالإضافة إلى وجود 4 آلاف فرصة عمل مباشرة.