أغلقت جامعة القاهرة باب الترشح وسحب استمارات التقديم لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة المختلفة، وفق الخريطة الزمنية المقررة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة إنّ لجان الانتخابات هذا العام شهدت إقبالًا ملحوظًا من الطلاب في مختلف الكليات للترشح في لجان الاتحادات الطلابية بنسبة زيادة 8.12% عن العام السابق.

وأعلن الخشت أنّ عدد الطلاب المتقدمين هذا العام بلغ 1438 طالبًا وطالبة، وهي نسبة كبيرة تدل على زيادة الوعي بأهمية المشاركة في الاتحادات الطلابية كونها أحد أشكال المشاركة في العمل العام وتدريبًا على الممارسة الديمقراطية طبقًا للقنوات المؤسسية حسب النظم الدولية المستقرة في التعبير عن الرأي من خلال قنوات قانونية بعيدًا عن الغوغائية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنّ هناك إقبالًا شديدًا من الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة، مع بداية العام الدراسي الجديد 2019 / 2020، مشيرًا إلى أنّ الجامعة أطلقت عدة مبادرات في الوعي السياسي ونماذج المحاكاة للمؤسسات الديمقراطية إلى جانب المسابقات الفنية والثقافية، وأطلقت على هذا العام اسم "عقل الجامعة"، في ضوء تنفيذ مشروع تطوير العقل المصري وتغيير طرق تفكير الطلاب من أجل بناء شخصية وطنية للطالب وتخريج مواطن فعال لديه القدرة على المساهمة في بناء وطنه.