اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الدولية التي نظمها المجلس الدولي للمطارات ACI بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للمطارات، اليوم، بعنوان "تعظيم عائد ايرادات المطارات" والتي أقيمت في الفترة من 27 حتى 31 أكتوبر 2019 بمطار القاهرة الدولي، بحضور الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

واستهدفت الدورة تأهيل المتدربين للاستفادة الكاملة من إمكانيات المطارات، والتعرف على السياسات اللازمة لزيادة إيرادات المطارات حول العالم، وفهم التحديات التي تواجه بيئة المطارات، وأسس استهداف وجذب الجمهور، إضافة إلى فهم النقاط المحورية لإيرادات المطارات وزيادة العائد، كما استهدفت الدورة مديري المطارات والمديرين الماليين التنفيذين ومديري التسويق والشركات الخدمية في مجال الطيران.

يذكر أنّ مطار القاهرة هو واحد ضمن 5 محطات، من المقرر تدريس تلك الدورة فيها، وهي مطارات "مينوبولس، سان دييجو في الولايات المتحدة الأمريكية، وأبو ظبي في الإمارات، ومسقط في سلطنة عمان".