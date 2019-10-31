شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ومكتب الأغذية بإدارة الزقازيق الصحية حملة على المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق، أسفرت جهود الحملة عن إعدام طن، 51 كجم أغذية مختلفة، وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما حررت 9 محاضر جنحة صحية، وسحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق منشأتين غذائيتين لوجود خطر داهم بها على الصحة العامة.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.