واشنطن تتوقع اختيار خليفة للبغدادي خلال 15 يوما

أكد مسؤول أمريكي كبير اليوم الأربعاء، أن تنظيم داعش الإرهابي يمتلك عددا كافيا من القادة لاختيار قائدا جديدا له خلال 15 يوما بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي الذي نشرت واشنطن صورا وتسجيلات فيديو للغارة التي استهدفته.

ويُظهر تسجيل الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جنودا أمريكيين راجلين وهم يقتربون من مجمع محاط بأسوار عالية في شمال غرب سوريا حيث تمت محاصرة البغدادي.

وقال روس ترافيرس مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بالنيابة، الذي كان يتحدث أمام لجنة برلمانية متخصصة بالقضايا الأمنية "أتصور أنه خلال فترة تمتد بين يومين وأسبوعين، سيتم إعلان زعيم جديد" للتنظيم .

وأضاف رئيس الجهاز الذي يشرف على مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة أن الزعيم الجديد للتنظيم يمكن أن يقود حوالي 14 ألف مقاتل موزعين في سوريا والعراق، وقد يتقرب من زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء أن القوات الأمريكية تمكنت من "تصفية" خليفة محتمل للبغدادي، في إشارة إلى الناطق باسم التنظيم أبو حسن المهاجر على الأرجح.

ونشر البنتاجون أيضا تسجيل فيديو لغارات جوية على مجموعة من المقاتلين المجهولين على الأرض، فتحوا النار على مروحيات أمريكية تقل الجنود الذين هاجموا مجمّع البغدادي في إدلب، بالإضافة إلى صور للمجمّع قبل وبعد الهجوم.

وأكد الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في حديث للصحفيين في مقر وزارة الدفاع أنه على الرغم من مقتل البغدادي ما زال تنظيم داعش "خطيرا"، وأضاف ماكينزي "ليست لدينا أوهام بأنه سيزول لمجرد أننا قتلنا البغدادي (...) سيبقى".

وذكر ماكينزي في لقائه مع الصحفيين تفاصيل جديدة حول الغارة التي قتل فيها البغدادي الأحد.

وقال إنه تمت تسوية المجمّع بالأرض بعد الغارة، موضحا أنه أصبح يبدو مثل "موقف سيارات تنتشر فيه حفر كبيرة".

وأكد إن طفلين فقط يقل عمرهما عن 12 عاما قتلا على ما يبدو، وليس ثلاثة كما ذكر الرئيس ترامب سابقا، عندما فجّر البغدادي نفسه بسترة ناسفة في نفق بينما كان يحاول الهرب من القوة الأمريكية.

وردا على سؤال عن تصريحات ترامب أن بغدادي هرب إلى النفق وهو "يبكي وينتحب"، قال ماكينزي "حول اللحظات الأخيرة للبغدادي، أستطيع أن أخبركم بذلك: زحف إلى حفرة مع طفلين صغيرين وفجّر نفسه بينما بقي عناصر جماعته الذين كانوا معه على الأرض".

وأوضح ماكينزي أن أربع نساء ورجلا قتلوا في المجمّع بالإضافة الى البغدادي وطفليه، مشيرا إلى أن النسوة تصرفن بشكل "يحمل تهديدا" وكن يرتدين سترات ناسفة.

وتابع أن البغدادي "قد يكون أطلق النار من حفرته في لحظاته الأخيرة".

قال ماكينزي إن عددا غير معروف من المقاتلين في مكان قريب قتلوا عندما فتحوا النار على المروحيات الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو آخر غارة جوية على مجموعة بدت وكأنها تتألف من عشرة أشخاص أو أكثر على الأرض.

ورفض ماكينزي إعطاء تفاصيل إضافية عن رجلين تم اعتقالهما خلال العملية، لكنه قال إنه تمت مصادرة كمية كبيرة من الأجهزة الالكترونية والوثائق التي كانت في المجمّع.

وأضاف أنه تم تحديد هوية جثة البغدادي من خلال إجراء فحص للحمض النووي والذي كانت تتوفر عينة منه في ملفه منذ 2004 أخذت عندما كان في أحد السجون العراقية.

وقال إن جثة البغدادي تم نقلها الى القاعدة التي انطلقت منها الغارة من أجل التأكد من هويتها، موضحا إنها ألقيت بعد ذلك في البحر بعد 24 ساعة من مقتله "وفقا لقوانين النزاعات المسلحة".

وقدّم ماكينزي أيضا تفاصيل عن الكلب الذي لاحق البغدادي إلى النفق، قائلا إنه في الخدمة منذ أربعة أعوام وشارك في خمسين مهمة قتالية، وقد أصيب في النفق بسبب وجود أسلاك كهربائية لكنه عاد الى الخدمة