انتهاء فترة الطعون بانتخابات القضاة وقوائم المرشحين 4 نوفمبر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطعون في أسماء المرشحين لانتخابات النادي، وعدم تلقي اللجنة أي طعون.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إنه بانتهاء الثانية ظهر اليوم، انتهت المدة المحددة لاستقبال الطعون في أسماء المرشحين.

وحددت اللجنة الاثنين المقبل، لإعلان القوائم النهائية للمرشحين، كما قررت اللجنة فتح قبول التنازلات من يوم الثلاثاء 5 نوفمبر حتى الأربعاء 20 نوفمبر من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، على أن تكون التنازلات شخصية أو بتوكيل رسمي خاص.