قال يوسف دياب، المحلل السياسي اللبناني، إنه كان من المفترض أن يحدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، فور إبلاغه باستقالة سعد الحريري رئيس حكومة بلاده، تحديد موعد لإجراء استشارات نيابية ملزمة ليختاروا الشخصية السُنية التي ستشكل الحكومة الجديدة، لخلافة الحكومة المستقيلة.

وتوقع دياب، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، ألا يتطرق رئيس الجمهورية في كلمته، التي من المفترض أن يلقيها اليوم على الشعب اللبناني، إلى موضوع الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتحدث عن الإنجازات التي تحققت في عهده في السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح، أن عون سيتحدث عن المعوقات التي حالت دون استكمال الإصلاحات، التي بدأها ووضعها على برنامج التنفيذ، كما سيتناول مكافحة الفساد، واستحواذ ملف مكافحة الإرهاب على القسط الأكبر من نصف ولايته الأولى.

وأكد "دياب" أن الخطاب لا يتوافق مع المرحلة الدقيقة، مشيرًا إلى أن الوضع في لبنان ليس مناسبًا للحديث عن إنجازات لا تكاد تكون موجودة، مشددًا على أن الأولوية في كلمة الرئيس يجب أن تُعطى لحل الأزمات التي تمر بها البلاد، والتوجيهات للشارع اللبناني للتعامل مع الأوضاع الحالية.

وتابع: "الشارع يعرف ماذا يريد، لكن السلطة لا تعرف ماذا تريد، وهناك وضوح لدى الشعب والنخب، لكن هناك غموض في مواقف السلطة السياسية والأحزاب التي تتقاسم هذه السلطة في لبنان".