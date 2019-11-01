مدير تسويق سيكو: تصدير الهاتف المصري لدول الخليج ولأوروبا وأفريقيا

قال محمد عبدالعظيم مدير التسويق بشركة سيكو، إنه لم يكن أحد يتوقع أن تستطيع شركة مصرية أن تنتج هاتفا محمولا بجودة عالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هاتف سيكو بدأ يحصل على ثقة المستخدم المصري وبدأ في الحصول على حصة جيدة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت التصدير لشركات الخليج "السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عٌمان".

وأوضح رضوان أن الشركة توجهت لفتح أسواق جديدة في أفريقيا واتجهت أخيرًا للسوق الأوروبية من أجل تصدير الهاتف المصري.

وتحدث عبدالعظيم عن الميزة التنافسية لهاتف سيكو، مشيرًا إلى أنه يركز على استهداف فئة معينة من المواطنين، مشددًا على أن الشركة تركز على الجودة وتهتم بالمواصفات القياسية العالمية مؤكدًا توافر قطع غيار الهاتف وسرعة الصيانة وتوافر خدمة ما بعد البيع.

وشدد عبدالعظيم على وجود مراكز خدمة عملاء في الدول التي يتم بيع الهاتف فيها وأن وكلاء الشركة يقومون بأعمال الصيانة وخدمة ما بعد البيع للهاتف في الخارج.

وأشار مدير تسويق سيكو إلى أن الشركة تهدف لمنافسة الشركات العالمية، مؤكدًا أن بعض الشركات الصينية بدأت تصنيع الهاتف المحمول داخل مصر.

وأكد عبدالعظيم أن الشركة ستبدأ إنتاج التليفزيونات والعدادت الكهربية بدأ من عام 2020، مشيرًا إلى أن الهاتف المحمول كان مجرد البداية وأن الشركة ستتوسع لمنتجات أخرى إلكترونية.