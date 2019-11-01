طبيب نفسي: لقينا في بعض الأبحاث إن المكتئب لو ما نامش ليلة بيفرفش

قدم الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، بعض النصائح للمواطنين بخصوص النوم، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال بحري: "المقصود بالنوم هو إني أصحى وأنا شبعان نوم، وأنا واحد من الناس بشبع نوم بعد 3 ساعات وفيه ناس بتشبع نوم بعد 10 ساعات".

ونصح بحري بالحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم ووضع الجسم في حالة استعداد لتغيير الساعة البيولوجية في حالات السفر وغيرها.

وحذر بحري من عدم النوم لأكثر من يوم: "لو أنا حرمت المخ من النوم لأكتر من يوم ده خطر والمخ بيهيس ولقينا في بعض الأبحاث المكتئب لو ما نامش ليلة يفرفش ويبقى كويس ويبتدي يطلع من الاكتئاب بتاعه لكن لو أكتر من كده مخه يلخبط خالص".