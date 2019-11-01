شهيد آخر قدمته الشرطة فداء للوطن وفي سبيل حماية أبنائه، وهو الرائد باسم فكري الذي استشهد في اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعة من العناصر الإجرامية، خلال حملة أمنية مكبرة مساء أمس، لضبط أحد الخارجين عن القانون بقرية البراهمة، وتبادلا إطلاق النار، في أثناء محاولة لتهريب مسجل خطر مطلوب ضبطه على ذمة قضايا جنائية.

وترصد "الوطن" القصة الكاملة للواقعة فيما يلي:

إطلاق نار على قوة أمنية في قنا

قالت وزارة الداخلية، إن اثنين من العناصر الإجرامية استهدفا قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، عقب ضبط القوة عنصر إجرامي خطر "مطلوب ضبطه في 4 قضايا جنائية"، أثناء اصطحابه لديوان المركز.

وأضافت الوزارة، في بيان أمس، أن العنصرين الإجراميين كانا يستقلان دراجة نارية، وفتحا النار باتجاه سيارة القوة، وقفز المحكوم عليه المضبوط من السيارة في محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران.

إصابة فردي شرطة.. ارتفاع عدد ضحايا أفراد القوة الأمنية

ارتفع عدد ضحايا أفراد القوة الأمنية، التي أطلق أهالي متهم النار عليها في منطقة النصب التذكاري في مدينة قفط بمحافظة قنا.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا يفيد بإصابة (شرف عباس أحمد- 42 عاما- أمين شرطة) بكدمات وسحجات بالجسم، وأمين شرطة آخر بطلق ناري.

استشهاد الرائد باسم فكري

وأعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس، عن استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز قوص بمحافظة قنا، بعد هجوم مسلحين وتبادل إطلاق النار بينهم وبين قوات الأمن.

مقتل العناصر الإجرامية

أسفر إطلاق النيران عن مصرع العناصر الإجرامية مستقلي الدراجة النارية والمحكوم عليه المضبوط، وعثرت القوات بحوزة مستقلي الدراجة على 2 بندقية آلية.

خروج أمين الشرطة المصاب من المستشفى

خرج أمين الشرطة الذي أصيب بطلق ناري خلال ملاحقة العناصر الإجرامية من المستشفى، وذلك بعد تلقيه الإسعافات والعلاج اللازم.

حكاية الشهيد باسم فكري ضحية رصاصات الغدر

ووفق مصادر قريبة من أسرة الشهيد، فإنه من محافظة قنا متزوج منذ 4 سنوات ورُزق بمولود اسمه "سليم"، وينتمى لأسرة متوسطة، والده كان صيدليا وتوفي منذ عدة أشهر، ولديه 4 شقيقات.

التحق بالعمل في قطاع الأمن العام، وتدرج خلال سنوات عمله في عدة مواقع منها مباحث تنفيذ الأحكام ثم عمل بوحدتي مباحث قفط ونقادة، وفي أغسطس الماضي تولى منصب رئيس مباحث قوص.

ويتمتع الشهيد أو "الشهم والجدع" كما كان يلقبه زملاؤه، بسمعة طيبة والمسارعة لأعمال الخير ومساعدة المواطنين، فضلا عن دوره في كشف غموض عدد من الجرائم الجنائية أثناء عمله، والمشاركة في عمليات مداهمات والقبض على عدد من الخارجين عن القانون.