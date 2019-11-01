انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة -1"، الذي تنفذه قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية للمرة الأولى، ويستمر على مدار أسبوعين بجمهورية مصر العربية.

بدأت المرحلة التحضيرية للتدريب بتنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية، تناولت مناقشة أنظمة الدفاع الجوى الحديثة والمتطورة، وكذلك تنظيم محاضرات تعريفية بإمكانيات قوات الدفاع الجوي المصري والروسي، وذلك لنقل وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، والتدريب على الإستخدام التكتيكى لمعدات وأنظمة الدفاع الجوى الحديثة والمتطورة.

كما تم تنظيم حفل افتتاح بحضور الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوي، الذي تفقد معرض معدات الدفاع الجوى المصرية والروسية المشتركة في التدريب، وتم رفع العلم المصرى والروسى إيذاناً ببدء التدريب.

وألقى قائد قوات الدفاع الجوي كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مرحباً بعناصر الدفاع الجوى من الجانب الروسي، موضحاً أن تنفيذ التدريب للمرة الأولى على الأراضى المصرية يؤكد عمق الشراكة والتعاون الاستراتيجى الممتد عبر التاريخ لتحقيق أشرف وأنبل المهام القتالية لحماية سماء الوطن، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية هي درع الأمة وحصنها المنيع، وأن قوات الدفاع الجوى هى القوة الرابعة المكلفة بحماية سماء الوطن.

وألقى قائد قوات التدريب المشتركة الروسية العقيد فاليري تشارنيش، كلمة أكد فيها عمق علاقات الشراكة والتعاون التى تجمع بين البلدين الصديقين، مشيداً بالنتائج التى حققتها قوات الدفاع الجوى المصرية فى مسابقات المباريات الحربية التى أجريت بروسيا الاتحادية، متطلعاً إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون العسكرى المصرى الروسي.

يأتي التدريب "سهم الصداقة–1" استكمالاً لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يساهم فى دعم علاقات التعاون العسكرى وجهود الأمن والاستقرار.