انضم مجموعة كبيرة من نجوم هوليود إلى فريق عمل فيلم "Every Breath You Take" إخراج كريستين جيفز، من بينهم كيسي أفليك، ميشيل موناجان، سام كلافلين وفيرونيكا فيريس، ومن المقرر أن يبدأ التصوير الشهر المقبل في فانكوفر الكندية، وفقا لما نشره موقع "ذا هوليوود ريبورتر".

تدور أحداث الفيلم حول طبيب نفسي، يؤدي دوره "أفليك"، تتعرض حياته المهنية للخطر عندما يدعو مريض إلى منزله للتعرف على زوجته وابنته لتكون حياته الأسرية بعد ذلك اللقاء على المحك.

ومن جانبه، قال المنتج ريتشارد لويس: "أنا مسرور للغاية بالتعاون مع المخرجة الموهوبة كريستين، وفريق العمل من الممثلين الأبرز على المستوى العالمي، قد تضافرت كل تلك العناصر لتحقيق عمل مدهش يمس موضوعات الأسرة والخيانة والخلاص، التي تهم العالم وتتردد صداها بالنسبة لنا جميعا".