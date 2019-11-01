"توزيع مبلغ حوالي ألف جنيه لكل أسرة بالإضافة إلى ملابس داخلية وبطاطين، ووجبات جافة ومساعدات عينية".. هكذا قدم فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، طرق الدعم بالتنسيق بين المؤسسات الخيرية للتدخل السريع، لإسعاد الأسر المتضررة من النوة الأخيرة التي اجتاحت المدينة.

وقال طارق جمال الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن فريق الإغاثة بالإدارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، أسعدوا نحو 120 أسرة من متضرري المناطق المضارة من سقوط الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية، وذلك بـ3 مناطق من أبو سليمان والرحمة وعزبة محسن، وبعد أن جرى جولة تفقدية لمسؤولي المديرية للتعرف على احتياجاتهم من الخدمات الأساسية، منوها أنه يأتي ذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني من قيادات الجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة.

وأضاف جمال الدين، لـ"الوطن"، أن للمرة الأولى لزيارات المديرية استهدفت نحو 35 أسرة؛ بعزبة نادي الصيد، وسط ترحيب من المواطنين بالخدمات المقدمة، حيث أنه جرى توزيع المساعدات العينية والمالية لمتضرري سقوط الأمطار: "أسعدنا 155 أسرة من متضرري النوة".

وتابع جمال الدين ، أنه تم إجراء بعض التدخلات دعما للأسر المتضررة وتقديم خدمات العلاج وأمراض العيون والقلب والأطراف الصناعية وتحسين البيئة المعيشية من خلال ترميم المنازل التي أضرت خلال سقوط الأمطار الأخيرة وتقديم أوجه الدعم النفسي لهم، مشيرا إلى أنه يجرى عقد اجتماع أسبوعي للتنسيق بين المؤسسات والجمعيات لبحث كل جديد.

وأشار وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إلى أنه جرى ذلك بعد حصر أعداد المتضررين، وجاري تقديم مساعدات عينية ومالية لكافة المنازل المتضررة في محاولة للتخفيف من معاناة الأسر، فيما انتشرت لجان الإغاثة المحلية للمديرية بالمناطق المتضررة لتقديم مختلف أوجه الدعم النفسي للأسر.