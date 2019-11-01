واصل قطاع الأحوال المدنية تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية للمواطنين من خلال افتتاح وتطوير 6 مواقع جديدة للأحوال المدنية بمحافظات "الدقهلية، الشرقية، سوهاج، الأقصر، أسوان"، جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية لتطوير الأداء الأمني والخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة للمواطن، وتنفيذ خطة تطوير الأداء بقطاع مصلحة الأحوال المدنية وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

حيث تم افتتاح 6 مواقع سجلات مدنية، عقب الانتهاء من إجراءات تطويرها وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية، وذلك على النحو التالي:

قرية دميرة– مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

قرية العلاقمة– مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

أصفون- مركز إسنا بمحافظة الأقصر.

الطود- مركز الطود بمحافظة الأقصر.

سلوى بحري– مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

بنجا– مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

يُشار إلى أنه تم افتتاح 8 مواقع سجلات مدنية ليصل إجمالي ما تم افتتاحه إلى 14 موقعا بنطاق 10 محافظات.