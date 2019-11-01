انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق 1"، الذي يستمر حتى 8 نوفمبر الجاري بدولة باكستان، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب.

بدأت المراحل الأولى للتدريب باكتمال وصول جميع القوات إلى ميادين التدريب القتالي بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب بمدينة "بابى الباكستانية"، حيث اصطفت القوات المشاركة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدول المشاركة.

وألقى قائد القوات الخاصة الباكستانية، الجنرال ممتاز حسين، كلمة رحب فيها بالقوات المشاركة فى التدريب، مؤكداً أن هذا التدريب يأتى فى إطار تطور العلاقات العسكرية إلى مستوى الشراكة بين جيوش الدول الثلاثة والعمل على التعاون العسكري، لنقل وتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الإرهاب، كما تم تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب للتعرف على القدرات القتالية.

يهدف تدريب "فجر الشرق 1" إلى الارتقاء بمستوى التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات في عمليات التطويق والبحث والتفتيش، وكيفية اكتشاف المفرقعات ومواجهة العبوات الناسفة والتدريب على الإسعافات الميدانية.

تشارك مصر في التدريب "فجر الشرق 1" لأول مرة، بما يساهم فى دعم علاقات التعاون العسكرى وجهود الأمن والاستقرار.