تواصل إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة سلسلة اللقاءات والجلسات الحوارية، لمجابهة الشائعات والأفكار المغلوطة، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ووزير الأوقاف وتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، وذلك على مستوى 11 إدارة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك لنشر الأفكار الصحيحة عن الإسلام ورد وتصحيح المفاهيم المغلوطة والمغرضة.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، على أهمية الأنشطة والبرامج التثقيفية واللقاءات الحوارية الشبابية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، لنشر الأفكار الصحيحة ومنع انتشار الأفكار الهدامة ومواجهتها، لافتًا إلى ضرورة التواصل المستمر مع الشباب والنشء لنشر التوعية الفكرية ومحاربة التطرف ونبذ الأفكار المغلوطة التي من شأنها تدمير عقول الشباب وزعزعة انتمائهم للوطن.

وأشاد المحافظ بدور مراكز الشباب والأندية الرياضية في الاهتمام بالشباب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم تنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030، لإعداد جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وبناء الدولة المصرية العصرية الحديثة.

وأوضح محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إنه جرى تنفيذ اللقاء بمركز شباب ريفا التابع لإدارة شباب أسيوط بمشاركة 200 شاب وفتاة من الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب أسيوط تحت إشراف طارق عباس وكيل المديرية للشباب وأحمد محمد قطب مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني وحاضر في اللقاء الشيخ مصطفى عثمان من مديرية الأوقاف، وهدف اللقاء إلى نشر المفاهيم الصحيحة عن الإسلام والتصدي للأفكار الهدامة والمغرضة، لإعداد جيل من النشء والشباب المحب لوطنه، لديه الوعي والفكر الصحيح حول مفاهيم الدين الإسلامي ووسطيته مع التصدي للفكر المتطرف الذي ينشره أعداء الوطن.