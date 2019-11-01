أصيب 3 أطفال بتسمم غذائي إثر تناولهم طعام فاسد بمنازلهم في 3 أماكن متفرقة بدائرة مركز سوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام للعلاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من "ياسمين.ا.ع" 13 عاما تلميذة وتقيم بناحية أولاد نصير، و"عبد الله.ا.ح" 11 عاما تلميذ ويقيم بناحية أدفا، و"عمر.م.ع" 6 سنوات تلميذ ويقيم بناحية دمنو مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر، ادعاء تناول طعام فاسد.

بالانتقال والفحص وسؤال كل من زوجة والد المصابة "هند.ج.ي" 33 عاما ربة منزل، خال المصاب الثاني "راشد.ص.ز" 58 عاما عامل، والدة المصاب الثالث "إيمان.ع.م" 28 عاما ربة منزل، قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة معدة بمنازلهم ونفوا الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وحررت المحاضر اللازمة.