تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة برئاسة المستشار المحمدى قنصوه، بعد غد الاثنين، القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادى فى الانتخابات المقرر إجراؤها 20 ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن انتهت المدة المحددة لتلقى الطعون فى أسماء المرشحين، دون تلقى أى طعن.

وحددت اللجنة 15 يوماً للتنازل عن الترشح تبدأ من 5 وحتى 20 نوفمبر الجارى، شريطة أن يكون التنازل شخصياً أو بتوكيل رسمى خاص.

15 يوماً للتنازل.. و"عبدالكريم" يبدأ التحرك تليفونياً لحشد القضاة.. و"عبدالمحسن" يجتمع بقائمته لوضع خطة الدعاية

وأعلن المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادى المنتهية ولايته، والمرشح على رئاسة النادى قائمته الانتخابية بالكامل والتى تضم كلاً من المستشار أبوالمجد عيسى، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ممثلاً عن المستشارين المتقاعدين، والمستشارين أبوالحسين فتحى قايد، محمد صبحى خليفة، طارق أبوزيد، رضا محمود السيد، وحازم رسمى مرشحين على مقاعد المستشارين، بينما تضم القائمة 5 مرشحين لمقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، وهم: حمدى عبدالتواب، شادى خليفة، أحمد سمير الجمال، كريم الزقرد، ومحمد بهاء جمال الدين، بينما يخوض الانتخابات على مقاعد النيابة العامة بذات القائمة كلٌ من أسامة الصيرفى، محمود الميرغنى، حازم أبوسديرة، محمد هانى عبدالجابر، ومحمد فاروق وكيل النائب العام.

كما أعلن المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمرشح على رئاسة النادى قائمته الانتخابية كاملة، التى تضم المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية الأسبق، عن مقعد المتقاعدين، والمستشارين محمد عبده صالح، وأحمد هارون، وأحمد رجب، ومحمد أبازيد، وإيهاب السعدنى على مقعد المستشارين، والمستشارين أحمد عبدالراضى ثابت، وصلاح الشاهد، وأحمد مهابة، ومحمود عابدين، وعلى السيسى، على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، والمستشارين مصطفى عبدالعال، ومحمد صلاح، وأحمد أبوشكر، ومحمد حسام، ومحمد عبدون على مقاعد النيابة العامة.

ويستعد 81 مرشحاً، بينهم 76 مرشحاً للعضوية، و5 لمنصب رئيس النادى، لبدء جولاتهم الانتخابية خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان القوائم النهائية.

وقالت مصادر قضائية إن قائمتى «عبدالمحسن» و«عبدالكريم» هما الأبرز بين المرشحين، وتكاد تكون المنافسة منحصرة بينهما.

وعقد المستشار يسرى عبدالكريم اجتماعاً أمس بنادى قضاة المنوفية، مع عدد من أعضاء قائمته الانتخابية لوضع خطة التحرك خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مقربة من «عبدالكريم» إنه يركز حالياً على عقد اجتماعات مصغرة مع القضاة، وإجراء اتصالات هاتفية لحشد القضاة وأعضاء النيابة العامة للتصويت لقائمته، قبل بدء إجراء جولات بالمحاكم والنيابات وأندية قضاة الأقاليم بعد انتهاء فترة التنازلات.

من جهتها، قالت مصادر مقربة من «عبدالمحسن» إنه سيتم عقد اجتماعات للقائمة خلال الأسبوع الحالى لوضع سيناريوهات للتحرك فى الانتخابات والاستعداد لبدء الدعاية الانتخابية.

ويركز «عبدالكريم» فى برنامجه الانتخابى على خدمة القضاة من خلال النهوض بالنادى وتطوير مقراته، خاصة المقر الرئيسى بشارع شامبليون بوسط القاهرة، ونادى القضاة البحرى بالإسكندرية.

كما يركز البرنامج على توفير الرعاية السكنية للقضاة وأيضاً الرعاية الصحية، والنظر فيما يقدم من رعاية، سواء ما يقدمه صندوق الخدمات، وهل هو كافٍ، أم يحتاج إلى النظر فيه، كما يتطرق البرنامج إلى تطوير الموارد المالية للنادى، وتطوير التشريعات، بحيث يكون الهدف منها الوصول إلى العدالة الناجزة، والعمل على تحقيق العدالة والمساواة الكاملة فى كل المزايا مع جميع المحاكم بأنواعها المختلفة.

وفيما يتعلق بالبرنامج الانتخابى للمستشار محمد عبدالمحسن، فإنه سيتركز على تقديم الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء 2013 - 2019 إلى كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وكذلك العمل على إنشاء مستشفى خاص للقضاة، واستكمال جميع المشروعات المتعلقة بالإسكان.

ويذكر أن الانتخابات تجرى على 17 مقعداً بمجلس إدارة نادى القضاة، منها مقعد الرئيس وآخر للمستشارين المتقاعدين، و15 مقعداً موزعة بواقع 5 مقاعد للمستشارين و5 للقضاة ورؤساء المحاكم و5 للمحامين العموم وأعضاء النيابة العامة.