قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هزة أرضية ضربت فلسطين مساء اليوم، وكان مركزها على بعد نحو 10 كيلومترات شمال غربي بحيرة طبرية، وذكر المعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي، أن قوة الهزة بلغت 3.4 على مقياس ريختر، ولم تسفر عن أية أضرار مادية أو خسائر بالأرواح، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وكانت هزة أرضية ضربت في 15 مايو الماضي، الأراضي الفلسطينية على حدود 1967 والأراضي المحتلة عام 1948 ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية، في ذلك الوقت عن المعهد الجيوفيزيائي تأكيده أن الهزة الأرضية التي شعر بها السكان مؤخرا كانت بقوة 4.6 ريختر ومصدرها عرض البحر بين الخضيرة وحيفا على بعد حوالي 200 كيلومتر من الساحل، فيما لم تسفر الهزة عن أية أضرار مادية أو خسائر بالأرواح، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.