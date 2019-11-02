تايتوس أونيل يحذر من المصارعة ويعترف: "نعرف من سيفوز في مبارياتها"

أعرب تايتوس أونيل، عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض، كما أشاد باستضافة العاصمة السعودية، مباراة جمعت بين المصارعتين الشهيرتين نتاليا وليسي آدامز.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، على هامش مشاركته في عرض WWE كراون جول، بموسم الرياض، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، أنه يزور المملكة للمرة الثالثة، بعدما زار مدينتي جدة والرياض مرةً واحدة.

وعن حياته الشخصية، قال أونيل، إنه كان لا يجيد السيطرة على مشاعر الغضب، عندما كان صغيرًا في السن، لكنه عندما تقدم في العمر تعلم ذلك: "لا أقلق مثلما يفعل باقي الناس، ولكن الآن وأنا على شاشة التليفزيون، من الممكن ان أكون شخصًا شريرًا أو شخصًا طيبًا أو أي شيء، لكنني في الحياة الحقيقية أنا شخص محب، وأستمتع بالحياة وأشعر أنني محظوظ".

وأشاد أونيل، بالحضور الجماهيري والطقس، لافتًا إلى أن الناس كانوا يظنون أنه سيكون شديد الحرارة: "ولكن الليلة الطقس لطيف ومناسب لتقديم عرض عظيم".

وعن الطعام العربي الذي يفضله، قال تايتوس: "أحبه، وأحب الطعام بشكل عام، وعمومًا فإن الطعام العربي من الأطعمة الخمسة المفضلة لديّ، فالتوابل رائعة وكل شيء طازج، والعصائر هنا أفضل ما تناولته في حياتي، أنا أفضل عصير البرتقال، الأناناس، الجزر، هم الأفضل على الإطلاق، ووزني زاد بسببهم 40 باوند".

وحذر أونيل، محبي المصارعة، من ممارسة الحركات الخاصة بها في المنزل: "ما نفعله شديد الخطورة، بالرغم من أنه عمل محدد مسبقًا، ونعلم من سيفوز ومن سيخسر، إلا أن لدينا الكثير من الإصابات، ولدينا الكثير من المصارعين ممن خضعوا لعمليات جراحية، وكل ذلك بالرغم من أننا مدربون".