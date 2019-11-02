لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما، نتيجة اندلاع حريق في شقتهما بمنطقة العمرانية، ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن القوات عثرت على جثتين متفحمتين نتيجة النيران التي حاصرتهما.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت جثث المتوفين وتبين أنهما كانا قربين من شرفة الشقة وحاولا الهرب من السنة اللهب إلا أن النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل وتفحمت جثتي الأم وابنها.

وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق شقة سكنية بشارع محمد موسى بمنطقة العمرانية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية تحت قيادة اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد غراب مفتش المباحث، والمقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث العمرانية، بصحبة 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من إخماد ألسنة اللهب، قبل امتدادها للشقق السكنية المجاورة، وبإجراء المعانية عثرت القوات على جثتي كلا من "إيمان عبد العزيز" ونجلها "مهاب محمد"، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.