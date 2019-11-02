مصرع طفلة سقطت في "طرنش" بالحوامدية

لفظت طفلة أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطها في "طرنش" تحت الإنشاء بمنطقة الحوامدية.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بوصول بلاغ من مستشفى الحوامدية لقسم الشرطة، بوصول الطفلة ملك 3 سنوات، مقيمة بقرية أم خنان متوفية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية تحت قيادة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث أكتوبر، وتم التقابل مع والدها مصطفى (32 عاما ـ ميكانيكي) قرر أثناء لعب كريمته سقطت في (طرنش) تحت الإنشاء وتمكن من استخراجها بعد غرقها، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها، وأمر العقيد علاء فتحي رئيس القطاع، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.