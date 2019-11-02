قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 9 متهمين بينهم 7 متهمين أجانب واثنين مصرييّن في قضية جلب أكثر من طني هيروين بالبحرالأحمر، تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار جنيه، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات في الواقعة.

كانت أجهزة الأمن في البحر الأحمر رصدت اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية الأجنبية لنقل الشحنة عبر مياه البحرالأحمر، وإدخالها البلاد، حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابي والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات وسلاح، و7 آخرين يحملون جنسيتي باكستان وإيران.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحرالأحمر، وتمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من 7 أشخاص، وأسفرت أعمال التفتيش بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض.

وتم تحرير المضبوطات وهي 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها 2 طن و147 كيلوجراما، و99 لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها 99 كيلوجراما، ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريـال إيرانى، و3375 روبية باكستاني، و171 دولارا أمريكيا، و4 هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي أكثر من 2 مليار جنيه.