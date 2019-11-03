أسما عن وصف الشعراوي بالتطرف: "عاوزة أموت نفسي.. كنت تعبانة نفسيا"

علقت الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، على الجدل الذي أثاره تعليقها، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، والذي وصفت فيه بعض أفكار الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"التطرف".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "مش مصدقة اللي حصل، كنت تعبانة صحيًا ونفسيًا الفترة اللي فاتت، وقلت إني عاوزة أسمع لشيخ يقنعني ويبقى بسيط وأفهمه، ومعنى كلامي إني محتاجة أقرب من ربنا أكتر، ودي طريقتي مع متابعيني".

وأضافت أن أحد أصدقائها رشح لها الإمام محمد الشعراوي: "عاوزة أموت نفسي إني قولت كده بجد، وكتبت إني بشوفه مع جدي، ومكنتش بفهم حاجة، ولما كبرت شفت حاجة فيها تطرف، ومش هقول الكلمة دي تاني، لحد ما أموت، قلت الجملة دي بمنتهى العفوية ومستحيل كنت أتخيل إن دي تبقى ردود الفعل أبدًا".

كما أعربت عن أسفها الشديد، بسبب تعرض والدها للسب: "أبويا معملش حاجة واتشتم جامد، وبيحطوا صور لما مثل واحدة ست، وحطوا لي صور مستفزة، ويقولوا واحدة زي دي تتكلم، وأنا حقيقي مكنش قصدي حاجة خالص، أنا مش مصدقة نفسي، ومش مستوعبة".