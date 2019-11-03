العدل تفتتح مبنى محكمة الحسينية الجزئية

أناب وزير العدل، المستشار عبدالهادي محروس مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، والمستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، لافتتاح مبنى محكمة الحسينية الجزئية التابع لمحكمة ههيا الابتدائية بالشرقية، بحضور المستشار صلاح الدين أبوالفتوح رئيس محكمة هيها الابتدائية، وبحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام محافظة الشرقية.

وتخدم محكمة الحسينية الجزئية دائرة مكتظة بالمواطنين يتجاوز عددهم مليون نسمة موزعين على 3 مراكز، هي شرطة الحسينية، صان الحجر/ ومنشأة أبوعمر، وهو ما تم مراعاته في تصميم مبنى المحكمة الذى يقع على مساحة 1030 مترا مربعا، ويتكون من بدروم ودور أرضي و3 أدوار متكررة، تشمل قاعة مخصصة ومجهزة لنظر القضايا الجنائية، وأخرى لنظر القضايا المدنية وملحق بكل منهما غرف للمداولة تتسع لعمل الدوائر المتنوعة بالمحكمة، إضافة إلى المكاتب الأمامية التي توفر الخدمات المميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة، ومجموعة من المكاتب المخصصة لعمل النيابة العامة ومكاتب إدارية للعاملين وعدد من الاستراحات للقضاة وأعضاء النيابة العامة، والتجهيزات الخدمية المرتبطة من غرف كهرباء وسنترال وطلمبات، علاوة على التأثيث اللازم بما يوفر البيئة المناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبنى.

والمحكمة مزوده بأنظمة التقنية الحديثة الفعالة لسرعة إنهاء إجراءات التقاضي من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية، تربط المكاتب الأمامية بأجهزة الحاسب الآلي بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلي للدعم الفني والتشغيل الإلكتروني.

يذكر أنّ مبنى محكمة الحسينية الجزئية تم طرحه بمعرفة الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، كما تم ميكنة العمل بها عن طريق قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل، ليأتي استكمالا لافتتاحات صروح العدالة وتطويرها في 2019 وامتدادها في أرجاء الوطن بوجهيه البحري والقبلي.