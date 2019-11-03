قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنَّ التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر ودول العالم تظهر مدى الكفاءة والتميز في التدريبات ونقل الخبرة بين الدول وبعضها.

وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أنَّ مصر الدولة الوحيدة في العالم التي حاربت الإرهاب على جميع المستويات اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا ومن هنا كل الدول تسارع للحصول على الخبرة المصرية.

وأوضح مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أنَّ التدريب المشترك أصبح أساسي بين مصر ودول العالم للتنشيط والتعرف على كفاءة جيوش الدول الأخرى، مبينًا أنَّ هناك 37 اتفاقية تدريب مشترك مع دول العالم، مؤكّدًا أنَّ الدفاع الجوي المصري من أقوى الدفاعات الجوية في العالم خبرة.