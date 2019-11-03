أعلن وزير التجارة والصناعة، أن مصر ستستضيف خلال الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر الجاري ورشة عمل فنية تحت عنوان "صنع في أفريقيا"؛ تستهدف تعزيز التعاون الصناعي الأفريقي من خلال تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، مشيراً إلى أنه سيشارك في هذه الورشة وزراء صناعة ورؤساء اتحادات الصناعة في عدد من الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاتصالات في جلسة "التصدير..الرؤية والمعوقات" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، والتي أدارها المهندس خالد أبو المكارم، وشارك فيها وزير النقل ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائب وزير المالية.

وقال وزير الاتصالات، إن تعزيز وتنمية الصادرات المصرية هدف قومي تسعى الحكومة بكل أجهزتها لتحقيقه خلال المرحلة الحالية خاصة أن التصدير يمثل أحد الدعائم الأساسية للناتج القومي لمصر.

وأشار إلى أن الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة بلغت 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فضلا عن تراجع قيمة الواردات الأمر الذي أسهم في تحقيق انخفاض فى عجز الميزان التجارى خلال نفس الفترة بقيمة بلغت 669 مليون دولار، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة.

وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة وكل الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك للمساهمة فى وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات، وكذا حل أي مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية، والتي تشمل أسواق دول الكوميسا ودول اتفاقية أغادير والأسواق العربية والأسواق الأفريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى دول وسط آسيا ودول الاتحاد الأوراسي، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف وبالتعاون مع الوزارات المعنية تطوير منظومة النقل اللوجستي للأسواق المستهدفة وبصفة خاصة دول غرب أفريقيا.

ولفت إلى أن 40% من الواردات المصرية مدخلات إنتاج، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الامكانات الهائلة المتاحة بوزارة الإنتاج الحربي لتصنيع مدخلات إنتاج وطنية تفي باحتياجات الصناعة المصرية وتسهم في سد عجز الميزان التجاري، مؤكداً أهمية البرنامج الذي تنفذه الوزارة حاليا لتعميق التصنيع المحلي والذى يستهدف زيادة نسبة المكونات المصنعة محليا وبما ينعكس إيجابا على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

ونوه بأنه لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال تحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى التعامل مع التصدير بجدية والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الإقليمية.