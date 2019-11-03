قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بالحبس سنة لأمين سجل مدني أبورديس، وموظف بصحة شمال سيناء، وأمين شرطة بالأحوال المدنية بجنوب سيناء، وإحدى السيدات "هاربة" لاتفاقهم على تزوير بطاقات الرقم القومي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين عبده، وعبدالحي كمال الدين فازورة، وبحضور خالد رضا، وكيل النيابة، وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز.

تعود أحداث الواقعة إلى أنه في غضون 2014،2015 اتفق المتهم الأول إسماعيل .س.م أ 42 عام، موظف بصحة شمال سيناء والمتهمة الرابعة جميعه .ع.ر.س "هاربة" حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عمومين سيئ النية، وهما المتهم الثاني محمود .م.م .أ 56 عامت أمين سجل مدنى أبورديس والثالث محمود .ح.م.ع 37 سنة أمين شرطة بمصلحة الـحوال المدنية بجنوب سيناء، في تزوير محرر رسمي "استمارة بطاقة الرقم القومي بأن أمد المتهم الثالث باستمارة ميلاد واثبت بها بانها خاصة بالمدعو حسين سليمان نصار غالى مخالفا للحقيقة وأضفى عليها الشكل القانوني باعتمادها بالخاتم الخاص به والثاني وبصم الأول بإبهام اليد اليمنى على المحرر مقرا بصحة بياناته ومهرته المتهمة الرابعة بانه الماثل امامهم نجلها والجميع يعام ان الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة وتمت جريمتهم بناء على ذلك الاتفاق مع علمهم بالتزوير.

واشتراكا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الثاني والثالث موظفي الاحوال المدنية في ارتكاب تزوير محرر رسمي باسم حسين سليمان نصار عالي حال صدورها من الموظف المختص وجعل تلك الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة فوقعت الجريمة وتم إصدار البطاقة على غرار الصحيح منهم مع علمهم جميعا بأمر التزوير.

واشترك المتهم الأول مع موظفين عمومين حسنى النية في جهات حكومية مختلفة من موثقي الشهر العقاري ومكتب الضرائب العامة والغرفة التجارية والسجل التجاري بطور والمساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية

وتم اكتشاف الواقعة عن طريق صاحب البطاقة الأصلي عندما ذهب لتغيير بطاقته فاكتشف أن له بطاقة أخرى بنفس الاسم ولكن الصورة الموجودة على البطاقة المزورة مخالفة لصورته الحقيقة على بطاقته الاصلية. فقام بتقديم بلاغ إلى المسئولين بجنوب سيناء بقيام آخر بانتحال اسمة على صورة غير صورته واستعمال بطاقة الرقم القومي على غير الحقيقة.

وعلى الفور تتبع المسؤولين عن الأحوال المدنية، جهاز أمين السجل واكتشفوا الواقعة واعترف بالمشاركة مع اخرين في تزوير محرر رسمي.

وتحرر المحضر رقم 1214 جنايات الطور، وتم القبض على المتهمين الاول والثاني والثالث وحبسهم على ذمة التحقيق وتم احالة القضية الى الجنايات وقيدت برقم 199 لسنة 2019 كلى جنوب سيناء، والتي أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.