تقرير: مصر تتصدر دول المنطقة في قيمة صفقات الاكتتاب

تصدرت مصر دول المنطقة من حيث قيمة صفقات الاكتتاب، وسط تراجع قيمة صفقات الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاء تصدر مصر دول المنطقة من حيث قيمة صفقات الاكتتاب مع إدراج شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بصفقة قيمتها 97 مليون دولار، في حين شهدت السعودية إدراج شركة عطاء التعليمية المملوكة عائليا في سوق الأسهم السعودية، وذلك وفقا لتقرير شركة "إرنست ويونج" العالمية في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية، حول نشاط الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتراجعت قيمة صفقات الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 45.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2018، لتصل إلى 190 مليون دولار، مقارنة بـ347.3 مليون دولار.

وأوضح رئيس خدمات استشارات الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إرنست ويونج، ماثيو بنسون، أن نشاط الاكتتابات العامة الأولية في السوق العالمي وسوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان أكثر هدوءا خلال الربع الثالث من عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع نشاط الاكتتابات في الربع الأخير من العام 2019 وفي بداية عام 2020، حيث ستصبح التطورات الجيوسياسية العالمية، مثل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، واحتجاجات هونج كونج، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، أكثر وضوحا.

وقال بنسون: "تصدرت مصر المنطقة خلال هذا الربع على صعيد قيمة الاكتتابات العامة، مع إدراج شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في شهر أغسطس الماضي، وقد شهد الإدراج تغطية بمعدل 30.3 مرة، وهو أول اكتتاب عام أولي لشركة خاصة في البورصة المصرية منذ إدراج شركة ثروة كابيتال في أكتوبر 2018"، مضيفا: "لاقى النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا ترحيبا من المستثمرين منذ أن سجلت البلاد نمواً بنسبة 5.6% وهو أعلى نمو اقتصادي تحققه منذ يونيو 2010، كما انخفض مستوى التضخم في أغسطس ووصل إلى أدنى معدل له منذ عام 2013".