قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور كان في رمضان الماضي، على أن يتم تطبيقه بشكل كامل على كافة المؤسسات والجهات الحكومية في يوليو الماضي، موضحًا أن السيسي تحدث في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الشهر الماضي عن أن تقارير المتابعة أفادته بأن القرار لم يتم تطبيقه في كافة الجهات الحكومية بالرغم من وجود المخصصات المالية في وزارة المالية.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن المخصص المالي لزيادة الحد الأدنى للأجور 11 مليار جنيه، موضحًا أن وزارة المالية قامت بجهد كبير خلال الشهر الماضي، وأن عدد الجهات الحكومية التابعة للوزارات المعنية بزيادة الحد الأدنى للأجور عددها 3200 جهة، وتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة هذه الجهات عدا 721 جهة فقط.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة الجهات الحكومية في مصر بنهاية الشهر الجاري، على أن يتم ذلك بأثر رجعي، بعد أن كان من المفترض أن يتم تطبيقه في 1 يوليو الماضي.

وعن مدى إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، قال: "الهدف الرئيسي هو تطبيقه في القطاع العام والحكومي حيث إن الحد الأدنى أقل من متطلبات الحياة وغلاء الأسعار، بينما القطاع الخاص يخضع لقوانين مختلفة ومنفصل عن القطاع العام تماما، ولكن من الممكن في المستقبل أن يتم دراسة هذا، لكن الاهتمام الأكبر كان للقطاع العام".