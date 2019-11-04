قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض يفتعل أزمات وفتنا في المجتمع نتيجة الفراغ الديني والثقافي والفكري، كما أن المثقفين والفنانين والأدباء والشيوخ لا يقومون بعملهم ما تسبب في عدم وجود حراك فكري، خلال تقديمه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وأضاف الجندي: "عندنا فريقان أحدهما عاوز يخلص على رموز الأمة مثل الشيخ الشعراوي، وآخرين بيدافعوا، وفيه فريق عامل نفسه واعظ وهو عمال يذبح في الرجل، ارفعوا أيديكم عن التراث والعلماء فكلهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم".

وتابع: "فتشوا في أي عالم أو صحابي أو الفقهاء، هتلاقوا عندهم أخطاء فيبقى توقير دون تقديس".