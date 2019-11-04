أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين "توك توك" وموتوسيكل على طريق "سد خميس - سيدي سالم" في محافظة كفر الشيخ، ونقل المصابون إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع حادث، وتم إخطار مديرية الأمن ومرفق الاسعاف، ودفع المرفق بعدداً من السيارات لنقل المصابين.

وتبين إصابة كل من "مصطفى. ق.غ.ا" (25 عاماً) مُصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، "عصمت.ا" (65عاماَ) ومُصاباً باشتباه كسر بالكتف الأيسر، "إسلام.ع.ا" (24 عاماً)، ومُصاباً بكدمات وجروح بالجسم، و"هشام.ا.ع" (25 عاماً)، مُصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، اشتباه خلع بالكتف والفخذ الأيمن، وجرى تحويلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي الإسعافات الاولية.

كما جرى رفع المركبتين بمعرفة رجال المرور ورجال مجلس المدينة، وفتح الطريق مرة أخرى، وتبين أن حركة السير تعمل بشكل طبيعي، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.