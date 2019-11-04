ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قبل قليل، طلب الإحاطة المٌقدم من النائب محمد عباسي عضو مجلس الشعب عن دائرة رشيد بمحافظة البحيرة، بسبب سوء معاملة رئيس مجلس مدينة رشيد، للمواطنين بالمركز ومنعهم من دخول مكتبه وعدم مقابلتهم وحل مشاكلهم.

وقال عباسي خلال طلب الإحاطة الذي ألقاه أمام لجنة حقوق الإنسان إنّ رئيس مجلس ومدينة رشيد يتلفظ تجاه الموظفين بألفاظ غير لائقة وأصوات شاذة بأنفه، بل ووصل الأمر إلى سب الدين لهم في أثناء الاجتماعات التنفيذية لمديري الإدارات المختلفة بما فيهم من سيدات، ما أدى لاستياء الجميع من سوء ألفاظه وعدم احترامهم وتعمد إهانتهم.

وحمّل النائب المسؤولية لرئيس مجلس مدينة رشيد عن حادث القطار الذي أفجع الدائرة وأودى بحياة أطفال أبرياء تحت عجلات القطار، بسبب عدم إغلاقه للمنافذ والمعابر غير الشرعية والرسمية، كما حمّله مسؤولية كارثة أطنان الأسماك النافقة نتيجة عدم التنسيق بين أصحاب الأقفاص السمكية ومسؤولي الري بالمركز، ما أثر سلبا على السوق المحلي وارتفاع أسعار الأسماك بسبب قلة المعروض.

عابد: من لا يحترم المواطن عليه الرحيل

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة موجها حديثه لرئيس مدينة رشيد: "هناك شكوي من 1000 شخص مٌقدمة ضد رئيس مجلس مدينة رشيد، بسبب إساءة معاملته للمواطنين والتلفظ بألفاظ خارجة وصلت لسب الدين، ولو ثبت صحة الشكوى عليك أنت ووزير التنمية المحلية ورئيس الحكومة الاستقالة، فمن لا يحترم المواطن عليه الرحيل، ولأول مرة يتقدم 1000 شخص بشكوى ضد موظف عام يسب الدين"، مشيرا إلى أنّ النيابة العامة تحقق في الأمر.

وفي المقابل نفى اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة رشيد، خلال اجتماع اللجنة، ما جاء في طلب الإحاطة الخاص بالنائب قائلا: "هذا الكلام لم يحدث على الإطلاق، والنيابة الإدارية حققت في الشكاوى الخاصة بالإساءة للمواطنين، وحفظتها باعتبارها كيدية".