قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي إنّ الإعلام الرياضي حوّل الرياضة إلى حرب ومعركة من خلال اللعب بالألفاظ، وتابع: "مفيش حاجة اسمها الأهلي فوق الجميع، فالأهلي ككيان فوق أعضاء النادي فقط".

وأكد المستكاوي في كلمته بجلسة "الإعلام الرياضي كيف يصل إلى ممارسة مهنية تحاصر التعصب"، أنّه من الضروري أن نفهم الرياضة بشكل صحيح، "مينفعش كل حاجة ندخل فيها مصر، نلعب باللغة والألفاظ باعتبارها حرب ومعركة، لازم نفهم الرياضة صح وللأسف ده محصلش، وعلى سبيل المثال لما فازت مصر على إنجلترا اتقال مصر هزمت إنجلترا، ولما فازت تونس على مصر اتقال تونس تهزم مصر".

وعن عمل الرياضيين في الإعلام، قال المستكاوي: "أنا خريج إدارة أعمال إيه خلاني اكتب في الرياضة؟، وبالتالي الجمهور هو الحكم في مدى صلاحية عمل اللاعبين في الاعلام بعد اعتزالهم".