أعلنت مؤسسة حياة للتنمية والدمج الاجتماعي، افتتاح مؤتمر تعزيز جهود إعادة وتأهيل ودمج السجناء، في أحد الفنادق، بحضور الرئيس الشرفي للمؤسسة اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة.

ويهدف مؤتمر "تعزيز جهود إعادة تأهيل ودمج السجناء" لتحسين جودة الحياة، وفي إطار استراتيجية مصر 2030، والفئات المهمشة والتي تعاني من الوصمة المجتمعية وتمكينهم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ورفع فعاليتهم في المجتمع. بحسب بيان.

ويشهد المؤتمر حضور ممثلي عدد من الوزارات وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي وعدد من المؤسسات ذات الصلة وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والفن والرياضة ورجال الأعمال وذلك لدعم التجربة التي تعد الأولى في مصر.

ويُقام على هامش المؤتمر الذي يستمر ليومي 5 و6 نوفمبر العرض الأول لفيلم "بيت الحياة"، عرض حكي مسرحي "جوه البرواز".