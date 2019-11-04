في واقعة مريرة اكتمل فيها "مثلث الجريمة" المجني عليه والزوجة وعشيقها، قامت الزوجة بمعاونة عشيقها بقتل زوجها الذي يعمل "تباع" مع السائق "المتهم الثاني"، وإلقاءه في مياه النيل أعلى كوبري بنها، وبعدها استطاعت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من كشف تفاصيل الواقعة.

بيان مديرية أمن المنوفية حول الواقعة

أوضحت مديرية أمن المنوفية، في بيان لها، أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد علي، مأمور مركز أشمون، ببلاغ من المواطن "محمد. س. م"، 58 عامًا، موظف، ومقيم بمركز أشمون، بغياب شقيقه "مجدي"، 47 عامًا، تباع، وأنه يرجح وجود شبهة جنائية.

وأكدت مديرية أمن المنوفية، أنه تم تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائي، ووضع خطة بحث لكشف غموض الواقعة، وبتكثيف التحريات توصلت إلى أن وراء اختفاء المذكور، المتهمين "هيثم. ص. ع"، 28 عامًا، سائق، وزوجة المجنى عليه "مايسة. ب.ع"، 33 عاما، ربة منزل.

وأضاف بيان مديرية أمن المنوفية، أنه جرى ضبط المتهمين، وبمناقشتهما، اعترفا أنهما تربطهما علاقة عاطفية منذ فترة، وأنهما قتلا الزوج بعد تتبعه لهما أثناء عودتهما من زيارة لشقيق المتهمة، وتخلصا من الجثة بإلقائها في نهر النيل فرع دمياط من أعلى كوبري بنها العلوي.

اعترافات الزوجة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها

وأكدت "م. ب. ع"، زوجة المجني عليه، في اعترافاتها أمام نيابة أشمون، أنها تربطها علاقة عاطفية مع المتهم الثاني "هـ. ص. ع"، وأثناء الواقعة كانت في زيارة إلى شقيقها في محافظة الجيزة، برفقة المتهم الثاني، وكانا يستقلان سيارة يمتلكها المتهم.

وأضافت في اعترافاتها أمام جهات التحقيق، أنها هي والمتهم تفاجئا بتواجد زوجها في صندوق السيارة، وهددهما بفضحهما، مؤكدة أن مشاجرة وقعت بين زوجها المجني عليه وبين المتهم الثاني، ما أدى إلى حصول الأخير على "إيشارب" خاص بها، وخنقة به.

وأوضحت المتهمة، أن زوجها المجني عليه سقط على الأرض قتيلا بعد المشاجرة، حيث وضعاه في صندوق السيارة، وذهبوا به إلى كوبري بنها، وقاما بإلقاءه في البحر.

النيابة تأمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب، المحامي العام لنيابات المنوفية، حبس ربة منزل وعشيقها بقرية الغنامية التابعة لمركز أشمون، لقيامهما بقتل زوجها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت المباحث الجنائية بمحافظة المنوفية، بقيادة اللواء محمد عمارة، مدير المباحث، وتحت إشراف اللواء، محمد ناجي مدير أمن المنوفية، القبض على ربة منزل وعشيقها لقتلهما زوجها بقرية الغنامية بمركز أشمون التابعة لمحافظة المنوفية.

انتشال جثة المجني عليه من بحر ميت غمر

وأكد بيان مديرية أمن المنوفية، أنه جرى انتشال جثة المجني عليه بمعرفة الإنقاذ النهري بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير عن الواقعة المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة، والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اصطحبت مباحث المنوفية، أمس الأحد، ربة المنزل وعشيقها لعمل تمثيل للجريمة في القرية، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وقاموا بنقلهما إلى مكان إلقاء الجثة في البحر، ثم قامت القوات بنقلهما إلى محبسهما مرة أخرى.