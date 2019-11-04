في تقريره السنوي.. البنك الدولي يشيد بجهود التنمية في مصر

تحت عنوان "إنهاء الفقر: الاستثمار في الفرص"، أصدر البنك الدولي تقريره السنوي عن عام 2019، والذي يتناول مجهودات الدول في محاولة إنهاء الفقر في العالم.

وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالبس، عن تفاؤله بشدة بأن القيادة المصرية التي وصفها بالشجاعة المستنيرة، اتبعت سياسات قوية عملت على تحسين الظروف المعيشية لمن هم في أمس الحاجة إليها، كما أعرب عن آماله أن يكون هناك طريق للأمام خاصة بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات التنموية، وأن الحكومة المصرية علمت على توفير عدد من الإمكانات من بينها إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمس في العالم في مصر.

وأكد تقرير البنك الدولي أن مصر بفضل تنفيذها الإصلاحات على الناحية المالية وإصلاحات إمدادات الطاقة حققت معدل نمو بلغ 5.5% في عام 2019.

وفيما يخص تجديد العقد الاجتماعي أشار تقرير البنك الدولي إلى أن مصر تنفذ برنامج تطوير للقطاع الخاص من أجل النمو الشامل بتكلفة 1 مليار دولار أمريكي، ويدعم البرنامج خدمات الهاتف المحمول لرواد الأعمال الصغيرة، كما يعزز أسواق المال والبيئة المحيطة بالشركات الناشئة، ويستهدف لتحسين النظام الضريبي.

وأوضح التقرير أن مشروعات ريادة الأعمال من أجل توفير فرص العمل في مصر البالغ تكلفته 200 مليون دولار أمريكي يهدف إلى تحسين بيئة أعمال الشركات الناشئة، وإتاحة الفرص للاستثمارات في شركات محلية مبتكرة.