أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إعادة فتح جسر الشهداء وسط العاصمة العراقية بغداد بعد محاولة غلقه بالإطارات.

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن عددا من المتظاهرين حاولوا مساء اليوم قطع جسر الشهداء وسط بغداد بواسطة الإطارات بعد حرقها.

وأضاف "قواتنا الأمنية فرقت المتظاهرين وأعادت افتتاح الجسر أمام حركة السير".

يذكر أن منطقة العلاوي وشارع الرشيد وجسر الأحرار وسط بغداد شهدت اليوم تظاهرات كبيرة أدت إلى قطع الطرق المؤدية إليها بواسطة الإطارات، إلا أن القوات الأمنية العراقية قامت بتفريقهم واتخذت إجراءات مشددة.