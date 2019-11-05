قال عبدالسلام صبري، سائق القطار المصاب بـ"طوبة" في رأسه، إن "الطوبة" قد أصابته ما بين عينيه: "الحمد لله مجتش في عيني وعملت كدمات في وشي كله ومبهدله وشي"؛ متابعا: "ربنا يهدي لنا الشعب المصري وميزقلوش القطر بالطوب لأنه حاجة مفيدة جدا ليهم"، موضحا أنه تعرض لإصابة مشابهة من قبل.

وأضاف "صبري" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وبعد وصوله لإحدى المحطات وأثناء نظره على الرصيف للتأكد من نزول الركاب ومن ثم التحرك فوجئ بشخص يسير بجوار المواطنين وبيده "طوبة": "ماشي في وسط الناس وقام بعزم ما فيه وضربني بطوبة كبيرة في وشي وأنا مشوفتش ولا دريت بالدنيا، وكل اللي كنت بقوله امسكوا الراجل ده"، موضحا أن ذلك الشخص لم يره من قبل: "أنا كل اللي بعمله أني بوصل الناس بس وأنا ولا أعرفه ولا شوفته قبل كده".

وأكد أنه يعمل بمجال قيادة القطار منذ 30 عاما، وتلك الحادثة ليست الأولى التي تحدث له نتيجة عمله: "أنا اتصابت قبل كده بنفس الإصابة والقطر وقف في خط المطرية، حاجة غريبة"، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة لا يعلم أحد أسبابها: "ما بنعرفش نمسك اللي بيضربونا القطر بيكون ماشي بسرعة ومش بنلحق نعمل أي حاجة والطوبة دي ممكن تقتل واحد في ثانية".