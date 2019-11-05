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رانيا جعفر: العدوان التركي على شمال سوريا لا يفرق بين النساء والأطفال

منها الوسائد والمشترك الكهربائي.. أشياء لا تتوقعها لها مدة صلاحية

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