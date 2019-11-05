وجَّه السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، دعوة إلى وفد مجلس النواب المصري الموجود حاليا بعمان للمشاركة في مؤتمر دعم الرخاء المشترك في أوقات التحديات المنظم بمعرفة صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنواب وراشد أبو العيون ومصطفى أبودومة ومنى جاب الله، بحضور عدد من قيادات السفارة والجالية المصرية حيث تم الاحتفاء بالوفد وتكريمه من قبل السفير المصري.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر مقام فى الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2019 بمدينة عمان، بمشاركة 15 دولة، ويستضيف المؤتمر عددا من أعضاء البرلمان المعنيين بالموازنة والتمويل والتجارة والتنمية الاقتصادية وخبراء من صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية ومنهم جنيفر بيكمان بمكتب الاتصال البرلمانى - صندوق النقد الدولى، وسعيد الهاشمى مستشار العلاقات الخارجية بمنظمة التجارة العالمية، وجهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى - صندوق النقد الدولى، وماريو منصور منسق المركز الإقليمى للمساعدات الفنية للشرق الأوسط- صندوق النقد الدولى، وعظيم صاديكوف رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى الكويت، وجافين جراى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى العراق، وكريم إسماعيل الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى بالعراق واليمن.