قال طارق عادل، سفير مصر ببريطانيا، إن جناح مصر في بورصة لندن للسياحة كبير للغاية، وهناك إقبال كبير من الجماهير في لندن عليه، موضحا أن الإقبال على الجناح المصري ببورصة لندن للسياحة يأتي في أعقاب القرار البريطاني برفع الحظر المفروض على الطيران المباشر من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ، وكذلك افتتاح معرض توت عنخ أمون في لندن.

وأضاف "عادل"، خلال لقاء خاص في برنامج " تغطية خاصة"، على شاشة "صدى البلد"، أنه يبذل الكثير من الجهود، من أجل جذب السائح الأجنبي إلى مصر سواء السياحة الشاطئية مثل الغردقة وشرم الشيخ أو الثقافية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية، حيث يخاطب السياح الدوليين بصفة عامة والبريطانيين بصفة خاصة.

وافتتح وزير الآثار معرض الملك "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي" في محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن، في احتفالية ضخمة حضرها ألف مدعو من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم المجتمع البريطاني.

وحضر مراسم الافتتاح سفير مصر في لندن وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وفيونا كانرفون الحفيدة الثامنة لللورد كارنرفون الذي كان يمول حفائر بعثة هيوارد كارتر التي اكتشفت مقبرة الملك توت عنخ آمون.

كما شارك في الاحتفالية كوكبة من الشخصيات العامة وأثرياء ونجوم المجتمع البريطاني من بينهم عضو مجلس النواب البريطاني فيليب حمود، ورجل الأعمال الإنجليزي المشهور فرانسيس وروبورت جيفين بوول، والمذيع والصحفي المشهور هيو إدوارد، والمنتجة التليفزيونية سالي ودوورك، والموسيقار البريطاني المعروف نيك روديس، ولاعبة التنس الشهيرة هيثر واستون، والممثلة بينالوبي ويلتون، وغيرهم من السفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر.