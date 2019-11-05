بعد ضبط 11 طن غير صالحة.. علامات معرفة اللحم الفاسد من السليم

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مروان محسن:

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الكشف على 350 مواطنا بـ"بني عامر" ضمن قافلة طبية لجامعة المنيا

الكشف على 350 مواطنا بـ"بني عامر" ضمن قافلة طبية لجامعة المنيا

"السيسي": 800 مليار جنيه استثمارات في سيناء.. ومستعد لافتتاح مشروعات يوميا

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