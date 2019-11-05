بعد ضبط 11 طن غير صالحة.. علامات معرفة اللحم الفاسد من السليم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظة القليوبية، تكثيف الجهود لضبط السلع الفاسدة بالمحافظة والقضاء على كل أشكال الغش التجاري، وذلك بعد أن أسفرت حملات مديرية الطب البيطري على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن بالمحافظة خلال أكتوبر الماضي عن 42 محضرا وضبط للحوم ودواجن بكمية 10.916 طن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال محمد شريف صاحب أحد محال الجزارة لـ"الوطن"، إن علامات التفريق بين اللحم السليم والفاسد كالتالي:

اللحم الطازج يتميز بلونه الوردني ولون الدهن أبيض، أما اللحم أحمر اللون بشكل قاتم يكون على وشك الفساد.

اللحم الجيد يكون متماسكا عند الضغط عليه، أما الفاسد يكون ذا ملمس لزج.

يتميز اللحم الجيد الطازج، برائحة جيدة، واللحم الفاسد رائحته نفاذة.

اللحم الفاسد يكون به نقط نزفية في نسيج اللحوم، ولا يوجد في اللحم السليم.

التأكد من وجود الختم على اللحوم، لأنه دليل على ذبحها تحت إشراف طبي، وعدم وجودها يضع احتمالية أن يكون اللحم مجهول المصدر.