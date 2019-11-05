وجه الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الشكر لكل الحضور فى احتفالية نادي مستشاري مجلس الدولة بالمولد النبوى الشريف، كما أثنى على عمل الهيئة فى دورها فى حفظ حقوق الدولة.

وأضاف الأزهري، خلال كلمته بالاحتفالية، "اجتمعنا اليوم من أجل هدف عظيم ومجيد، هو مولد سيدنا النبي"، وتابع "الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يغمرنا بالبركات، إذا ذكر محمد ذكرت الرحمة والعلم والأمان والخلق والربانية والحضارة وأنوار السكينة والهدايا على القلوب".

وقال الأزهري "إن مع مولد النبي ولدت معه الحضارة والعلم والأمل؛ لذا فرسالتنا هي الإحياء، وحفظ الأرواح والدماء والتأصل بأصول الدين فى كافة المعاملات".