نفذت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، برئاسة عبدالحميد أبوالعزم رئيس المدينة، حملة للتفتيش على المطاعم بنطاق دائرة المدينة، حيث تم تحرير 15 محضرا في قضايا متنوعة.

وأسفرت الحملة على تحرير 3 محاضر بيئية لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة، و3 إنذارات بيئية لعدم توافر اشتراطات سلامة بيئة العمل، و5 محاضر أمن صناعي لعدم وجود التأمين الكافي من أخطار الحريق، و4 محاضر من قبل الصحة.

شارك في الحملة، إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية، والحماية المدنية بشبين الكوم، ومكتب السلامة والصحة المهنية بسرس الليان، ومفتشي مكتب تموين سرس الليان، ومفتشين الصحة، وقسم الاشغالات بالوحدة.

تم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.