تلقى جهاز البيئة بالبحرالأحمر، بلاغا بوجود بقعة زيت كبيرة أحدثت تلوث بترولي بأحد شواطئ رأس غارب ناتجة عن إحدى الشركات، ولم يتبين مصدره حتى الآن، فيما يبحث مسؤلو البيئة بالبحرالاحمر عن مصدر التلوث.

وشهدت أحد شواطئ رأس غارب، اليوم الثلاثاء، تلوث بترولي بالزيت الخام، حيث ورد بلاغا لأجهزة وزارة البيئة، وتم إخطار غرفة العمليات المركزية بوجود بقعة كبيرة لم يحدد مساحتها حتى الآن، ناتجة عن تسريب بترولي من إحدى شركات البترول الموجودة بالمنطقة.

فيما صرح مصدر مسئول بالبحرالأحمر برفع درجة الاستعداد لمركز المكافحة برأس غارب والغردقة لاحتواء كمية التلوث الناتجة عن بقعة الزيت، وذلك بالتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة والمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر لمتابعة الموقف.

وشكل الفرع الإقليمي بجهاز شئون البيئة بالبحرالأحمر لجنة من باحثي البيئة للوقوف على مكان تسرب البترول، وسحب عينة لإرسالها للمعامل لتحديد الشركة المتسببة في التلوث.