عبر شبكة الفيديو كونفرانس، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مشروعات قومية تضم عددا من المشروعات السكانية، بمناطق "الطور، نويبع، وأبوزنيمة"، بحضور أحمد محمد عبدالعظيم رئيس مجلس مدينة طور سيناء، والرائد أحمد محمد حسن المشرف على المشروع.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الدولة المصرية ضخت استثمارات هائلة في سيناء خلال آخر 5 سنوت، بتكلفة استثمارية للمشروعات بلغت نحو 800 مليار جنيه، ارتباطًا بالأمن القومي المصري.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

ومن ضمن المشاريع التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير وصلة أم قمر بطول 37 كيلومترا، وأزاح الستار عن المشروع المهندس محمد شعبان، والنقيب أحمد محسن محمد المشرف على المشروع، فضلا عن افتتاح تطوير طريق "جنيفة" من المركز الطبي العالمي إلى قناة السويس بطول 80 كيلو مترا، ومحطتي تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 36 ألف متر مكعب، لصالح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والآخر بطاقة 100 ألف متر مكعب، لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ومجمع تحلية مياه البحر بطاقة 512 ألف متر مكعب بالعين السخنة.

وافتتح الرئيس السيسي كذلك كوبري الجيش المصري بالموشي بالسويس، وطريق خدمة المحاجر من نفق المشير حتى طريق (السويس - الزعفرانة)، وطريق الجدي بطول 76 كيلومترا، وطريق النفق شرم الشيخ بطول 342 كيلومترا، ومحور عرضي يصل بين طريق السلام والطريق الدائري بشرم الشيخ.