بلالين على الباب.. مصدر أمني ينفي احتفال قسم رأس غارب بالفلانتين

نفي مصدر أمني، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله على موقع صفحات التواصل الاجتماعي حول احتفال قسم شرطة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر بعيد الحب المعروف بـ"الفلانتين داي".

وقال المصدر إن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بقسم شرطة رأس غارب هي صورة قديمة تعود لشهر فبراير الماضي على خلفية زيارة تفقدية للمحافظ ومدير الأمن في احتفالات العيد القومي للمحافظة، وشملت قسم الشرطة وعدة مشروعات أخرى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة على صفحات الفيس بوك توضح تزيين مدخل قسم شرطة رأس غارب بالبالونات وأشاروا في تعليقاتهم إلى أن قسم الشرطة يحتفل بالفلانتين داي.

كان محافظ البحر الأحمر، خصص عمارتين لقسم شرطة رأس غارب الجديد بموقع الإسكان الاجتماعي، لتشمل غرف الحجز ومبنى السجل المدني، والأمن الوطني ويشمل مكاتب إدارية لخدمة المواطنين.